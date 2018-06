Theo Hanzon oppermachtig in Lichte en Zware Tour

In mei van dit jaar maakte Hanzon zijn wedstrijddebuut met Empaire. Dat was op de tweede selectie voor het NK in de Lichte Tour en toen noteerden ze ook al een fraaie score van 71,69%. “Ik wil hem graag de volgende selectie in Ammerzoden starten, maar omdat we nog maar zo kort een combinatie zijn wilde ik graag van te voren nog een keer de ring in. We hebben fijn geoefend”, vertelt Hanzon.

Bijsturen



“We hadden nu minder grote fouten dan de eerste keer, maar nog wel wat slingertjes. Ik heb geprobeerd om hem iets scherper door de proef te rijden met iets meer expressie. Dat lukte, maar daardoor ging hij ook iets teveel meedenken en moest ik een beetje bijsturen.”

Empaire W is van Kelly Outhuijse die hem zelf ook in de Lichte Tour startte. “Het is een heel fijn paard. Echt een wedstrijdpaard. Daarnaast is hij heel groot, dus dat past me goed.”

Nog een zege



Hanzon schreef later op de middag de Grand Prix op zijn naam met Sir Fashion. “Het was een lekker dagje. We zijn weer niet voor niets op concours geweest”, lacht hij. “Ik ben heel blij met de proef. We hadden hele mooie stukken en geen grote missers. Hij zou misschien er nog iets meer door mogen blijven en iets mooier over de rug blijven bewegen. Zo lang hij er is blijf ik hem lekker starten. Het zou leuk zijn om hem op het NK te starten. We zien wel hoe het loopt. Ik heb nu in ieder geval heel veel plezier van en met hem.”

Dicht bij elkaar



De nummers twee, drie, vier en vijf in de Prix St. Georges zaten heel dicht bij elkaar. Lilian Merx werd met Veron (v. Pardon) tweede met 68,60%. Suzanne van der Ven en VDV d’ avicci (v. Jazz) werden derde met 68,16%. De vierde plaats was voor Stephanie Kooijman en Dibert L (v. Vivaldi) met 68,02%. Mallika Shanker en de Johnson-nakomeling Citho werden vijfde met 65,96%.

In de Grand Prix was de tweede plaats voor Agaath van der Lei. Met VRB Group’s Caron noteerde ze 66,47%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl