Thibault Phillipearts pakt openingsproef, Sanne Thijssen twaalfde

Nadat de jonge Phillipaerts telg afgelopen weekend al erg succesvol was op het Flanders Horse Event, deed hij ook in de 1,40 openingsproef van de CSI3* in Opglabbeek goede zaken. Met zijn Isoline van Dorperheide (v.Winningmood) pakte de Belg zojuist de winst. Beste Nederlandse was Sanne Thijssen op plaats twaalf.