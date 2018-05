Thijssen is Dubbeldam te snel af in strijd der titanen

De gehele top negen bestond uit Nederlandse ruiters alleen werd zevende plaats bezet door de in Nederland woonachtige Ier Conor Drain.

Thijssen vs. Dubbeldam

Topruiters Leon Thijssen en Jeroen Dubbeldam waren aan elkaar gewaagd. Beide heren finishten in een tijd onder de 63 seconden. Thijssen zadelde voor deze kwalificatie in Tubbergen Cristello 2, die zijn wortels heeft in het Overijsselse land. De hengst werd gefokt bij W.F.J. Wignik-Markvoort uit Schalkhaar.

Tukker Jeroen Dubbeldam finishte een fractie langzamer met Roelofsen Horse Trucks Gioia van het Neerenbosch (v. Nagano). Dubbeldam liet alle balken liggen in de lepels in een tijd van 62,86 seconden.

Opnieuw Lemmen

Patrick Lemmen wist de allereerste rubriek van Jumping Schröder 2018 al op zijn naam te schrijven vanmorgen. Hij won overtuigend met Alberto (v. Royal Vinckenburgh) de één sterrubriek over 1,30 meter.

In de drie sterrenrubriek over 1,45 meter reed Lemmen opnieuw sterk. Voor deze rubriek zadelde hij de Andiamo-zoon Ideaal. Hij finishte precies een seconde langzamer als Dubbeldam.

Schröder sterk op eigen bodem

Gerco Schröder reed een goede kwalificatieproef op eigen terrein. Met de Numero Uno-dochter Glock’s Debalia noteerde Schröder de vierde tijd gevolgd door Piet Raijmakers Jr. die de top vijf compleet maakte met Amberlina (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl