Thuisteam wint Relais-springen Monaco

De rubriek bestond uit een parcours over 1,10m-1,30m en werd over twee verreden. Het Nederlandse team bestond voor deze gelegenheid uit Julia Tops met Miquelon ZF (v. Calvados IV) en Maikel van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue). Beide combinaties bleven foutloos in de eerste omloop, maar niet snel genoeg om bij de beste acht te eindigden, die in de tweede ronde van start mochten.

‘Ik spreek geen Frans’

Rhomberg zette voor zijn team een hele snelle foutloze ronde neer en had alle lof voor zijn paard Liv Grete (v. La Zarras). “Het is echt leuk. Ik heb geluk dat ik zo’n snel paard heb, dat ze zelfs een langzame ruiter als ik snel kan maken”, aldus de Oostenrijkse ruiter. “Mijn teamgenote reed ook goed. Ik probeerde haar extra aan te moedigen om nog sneller te gaan in de tweede ronde, want we hadden een beetje een taalprobleem, ik spreek geen Frans.”

Florence Schwizer-Seydoux en Roger-Yves Bost van Team Equitheme reden beiden voor wat ze waard waren, maar kwamen bijna een halve seconde te kort voor de zege.

Uitslag

