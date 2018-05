Tim Lips bovenaan in Kronenberg

De tweede plaats in deze CIC2* was voor de Duitser Jerome Robine met Guccimo R Old (v. Grafenstolz), derde werd Marcelle de Kam, die met Belly (v. Manhattan) het klassement leidde nadat ze eerste in zowel dressuur als springen was geworden. In de crosscountry kreeg de combinatie 3,6 strafpunten, hetgeen hen de winst kostte.



CIC1*

De éénsterrenwedstrijd in Kronenberg was voor de Zwitserse Esther Andres, die Trakhenermerrie Inster (v. Maizauber) op alledrie de onderdelen naar de winst stuurde. Tweede was Belg Geoffroy de Jamblinne met Consequent Pia Z (v. Contendro I), de derde plaats ging naar de Chinese Yingfeng Bao met Il Dolce van de Distelhoeve (v. Egrando van T Heike). Beste Nederlandse was Janneke Boonzaaijer die met Halida (v. Saffier) vierde werd.

Volledige uitslag CIC2*

Volledige uitslag CIC1*

Bron: Paardenkrant – Horses.nl