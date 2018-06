Tim Lips en Bayro met Nederlands dressuurrecord aan de leiding

“Dit is een goed begin”, vertelt Tim Lips op Facebook. “Bayro ging super!! Ik wil mijn team bedanken die hier aan mee geholpen hebben aan dit resultaat, in het bijzonder mijn trainster Nicole Werner, die helemaal op en neer is gekomen voor 1 dag om te helpen, geweldig!!”

‘Rij voor een negen!’

De score van Tim Lips en de Casantos-zoonBayro had zelfs nog hoger kunnen uitpakken, als hij niet zijn beugel kwijt raakte na het achterwaarts en daardoor de midden galop niet voluit kon rijden. Nicole Werner was speciaal naar Luhmühlen gekomen Lips te helpen en gaf hem als advies mee: “Je hebt zo’n goed paard, rij niet voor een zeven, maar rij voor een negen! En ik denk dat ik dat de meeste tijd heb gedaan”, aldus Lips.

Serieuse cross

Vanmorgen om kwart over elf vertrekt Tim Lips in de cross als leider in het klassement. “De cross ziet er serieus uit”, schrijft hij op Facebook, “maar ik heb het gevoel als je in de “flow” zit dat het heel goed zou moeten rijden.”

Campbell met KWPN’er tweede

Met een halve punt achterstand staat de Nieuw-Zeelander Jesse Campbell op de tweede plek. Zijn elfjarige Cleveland, gefokt door Gerardus Post uit Groningen, loopt vandaag zijn eerste viersterren cross. De als derde geplaatste Shane Rose uit Australië staat op -25.50 met de Holsteiner CP Qualified.

Duitse amazones heersen in 3*

Voor Nederland rijdt Renske Kroeze in de korte 3* met Jane Z (v. Johny Boy). Na de dressuur staat de amazone op de 39ste plaats met 34.20. De Duitse amazone Julia Krajewski gaat met Samourai du Thot (v. Milor Landais) aan de leiding in de wedstrijd die tevens om het Duitse kampioenschap gaat. Achter Krajewski staan haar landgenotes Bettina Hoy met Designer 10 (v. Dali x) en Ingrid Klimke met SAP Hale Bob Old (v. Helikon xx) op de tweede en derde plaats.

Bron Eventing Nation/Paardenkrant-Horses.nl