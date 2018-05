Tim Lips ontwikkelt eigen SGW-talentenplan

Lips werkt samen met zijn vertrouwde sponsor Bavaria 0.0 en twee nieuwe partners, Equestic en van Santvoort Makelaars, bij het opzetten van het nieuwe talententeam.

Iedereen evenveel kans

Lips legt uit: “Alle eventingruiters in de leeftijd tot 25 jaar die zichzelf willen verbeteren, kunnen meedoen aan onze scouting dag. Minimumeis is twee winstpunten in de klasse B bij de pony’s of paarden en wat mij betreft maakt iedereen evenveel kans”. De deelnemers worden ingedeeld in twee categorieën, de Talent Experience is voor deelnemers tussen de 10 en 17 jaar en het Bavaria 0.0 Talent Team is voor deelnemers tussen de 18 en 25 jaar.

Grote namen

Ongeveer twintig geselecteerde talenten van de Talent Experience zullen deelnemen aan vijf centrale trainingen. Voor het Bavaria 0.0 Talent Team worden plusminus vijf deelnemers geselecteerd die tien individuele trainingen zullen krijgen. De trainingen worden verzorgd door de leden van het Bavaria 0.0 Team en worden geheel vergoed door de sponsoren. Het huidige Eventing Team bestaat uit Olympisch amazone Elaine Pen, Joyce van de Kuilen, Larissa Hartkamp en Sanne de Jong. Op 1 juli aanstaande vindt de selectiedag plaats op Hippisch Centrum de Schalm in Renswoude.

Doorstromen is mogelijk

Dan is er zelfs nog de mogelijkheid door te stromen naar het Bavaria 0.0 Eventing Team. Maar dat is niet het hoofddoel van dit initiatief. “Wij willen vooral jonge mensen leren om met veel plezier en op verantwoordelijke wijze de sport te bedrijven. Alle deelnemers krijgen 1 juli uitgebreide feedback en tips, dus ook als je niet bij de uiteindelijke selectie zit, is het super leerzaam.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Bavaria 0.0 Eventing Team