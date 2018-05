Tim Lips pakt vierde plaats in CIC3* Wiesbladen

“Een goede start in de dressuur met Bayro. We staan 3de met 27.7strfp. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar.

Dit gaat spannend worden.” “Bayro foutloos en precies binnen de tijd. Hij liep een fijne foutloze ronde, al stond de tijd echt krap. Richting de laatste lijn keek ik op de klok en zag dat we nog 20 sec. hadden, dus dacht dat het haalbaar moest zijn als ik maar m’n hoofd erbij hou.”, liet Tim weten via zijn Facebookpagina.

Ingrid Klimke ijzersterk

De eerste plaats in deze CIC3* Wiesbladen ging naar Ingrid Klimke met SAP Hale Bob OLD. In de dressuur behaalde het duo 77,76%, wat goed was voor een eerste plaats. Ook wist ze het springparcours foutloos af te leggen en bleef hiermee op een eerste plaats staan.

Op de tweede plaats eindigde Amerikaan Oliver Townend met Cillnabradden Evo. De derde plaats was voor Duitse amazone Julia Krajewski met Samourai du Thot. Na de dressuur wist Julia zich van plek vijf naar plek drie te kunnen opwerken.

Bron : Paardenkrant – Horses.nl

