“Het was eigenlijk niet de bedoeling om naar Aken te gaan”, vertelt Tim Lips. “Maar Bayro kwam zeer fit terug uit Luhmuhlen en na een grondige check door de dierenarts, zoals we altijd doen na zware wedstrijden, hebben we besloten toch te gaan. Aken is een prachtige wedstrijd, ik kijk er naar uit om daar van start te gaan.”

De eventing in Aken wordt verreden op 21 en 22 juli.

Bron: KNHS