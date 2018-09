Tim Price wint hoofdprijs op Burghley Horse Trials

De overwinning in Burghley was de eerste viersterren zege voor Tim Price in Groot-Brittannië. Met zijn paard Ringwood Sky Boy sloot de Nieuw-Zeelander gisteren de Horse Trials af met een foutloos springparcours waardoor de zege in het prestigieuze evenement hem niet meer kon ontgaan. “Om hier te winnen is altijd al een droom geweest sinds ik Andrew Nicholson, Mark Todd en Blyth Tait op televisie zag toen ik nog jong was”, zei Price na afloop. Zijn vrouw Jonelle won dit voorjaar de andere Britse vierster in Badminton.