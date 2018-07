Tim Price’s Karandasj-zoon Wesko weer terug

Wesko liep in de aanloop naar het CCI4* in Kentucky 2016 een zware blessure op. Het leek het einde te worden van de succesvolle loopbaan van de zoon van Karandasj. Tim Price en Wesko boekten veel successen. In 2015 werd het duo tweede in de zware wedstrijd van Kentucky, vierde in Aken en ze sloten het jaar af met een derde plaats in de vierster van Pau. Het jaar ervoor won de combinatie de CCI4* Luhmühlen, de korte 3* in Tattersalls en werden ze tweede in Hartpury.

‘Hij voelt zich geweldig’

In december heeft de Nieuw-Zeelandse ruiter Wesko weer opgepakt. Price: “We hebben de training stap voor stap opgebouwd en hij voelt zich geweldig. Hij geniet enorm van zijn werk en het is erg leuk voor mij en voor hem om hem terug te hebben. Hij is zoals mijn oude vriend en het is geweldig om met hem weer terug zijn.”

Zonder hindernis fouten

Dit voorjaar kwam het fokproduct van R.J.M. Schoenaker uit Rutten weer in actie, eerst in twee novice wedstrijden en daarna de 2* in Brightling Park. In alle drie wedstrijden bleef Wesko zonder hindernis fouten. Price heeft geen plannen om het paard klaar te maken voor de wereldruiterspelen.

‘Werken zonder enige druk’

“Ik neem hem alleen nog maar mee als hij er zin in heeft – het plan is om te kijken hoe hij het doet zonder enige druk”, vertelt Price aan Horse&Hound. “Het doel is om hem fijn aan de gang te hebben, wat voor niveau het gaat worden, zien we wel. Hij houdt van zijn werk en is in ieder geval fit en gezond.”

Bron Horse&Hound