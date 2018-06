Tina de Jong: ‘Zo blij dat ik kon gaan!’

“Ik was door mijn rug gegaan”, vertelt Tina de Jong. “Hierdoor had ik niet kunnen rijden. Donderdag ben ik naar de masseur geweest en pas vrijdag zat ik er weer op. Gisteren heb ik nog even weer gereden en dat was onze voorbereiding”, schatert ze.

“Ik dacht: ik ga gewoon. Ik was zo blij dat ik weer kon rijden en het is natuurlijk ook superleuk om die slipjas weer eens aan te doen! En Harich is daarbij gewoon een hele fijne accommodatie.” De Jong was heel erg tevreden met hoe Fine Special door de proef ging: “Hij doet altijd zo zijn best! Natuurlijk zijn er nog zo veel punten die beter kunnen, maar hij is nog maar acht. De oefeningen doet hij eigenlijk zo makkelijk. Hij heeft eerder moeite met de hals meer op lengte houden bijvoorbeeld. Wat dat betreft merk je wel dat hij echt nog aan kracht moet winnen. Daar gaan we aan werken, maar eerst volgende week lekker op vakantie met hem, lekker door de bossen jagen!”

Tegenvallende scores

De punten op de subtopwedstrijd in Harich vielen verder niet heel erg mee. Achter Tina de Jong eindigde Marsja Dijkman met de Friese dekhengst Eise 489 (v. Maurits 437) met 62,13%. Verder werden er geen winstpunten behaald in deze klasse. Ook in de Intermédiaire I, waar Martsje Bergsma won met Cotton Eye Joe (v. K.E.C. Maximum Joe) en Rommie Stegeman met Brenna (v. Obelisk) tweede werd, waren er maar twee winstpunten.

In de Zware Tour wist alleen Aat van Essen een voldoende score te behalen. Hij stuurde zijn Walskoning naar exact 60%.

In het ZZ-Zwaar werd gemiddeld genomen best goed gereden. Bijna de helft van de groep kwam op winst uit. Stefan Passchier was met Google de beste combinatie. Passchier won de tweede proef met 64,86% nadat hij in de eerste proef als tweede eindigde (65,79%) achter Liza Nouwens en Veni Vidi Vici (66,14%).

