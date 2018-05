Tineke Bartels, Coby van Baalen en Rien van der Schaft terug in de ring

Dit gaat een ongekende battle worden, want in hun glorietijden lieten ze zich de kaas ook al niet van het brood eten. De Outdoor Bastards die ‘ja’ gezegd hebben om voor volle tribunes een verkorte Grand Prix of Intermediaire I-dressuurproef te rijden en het nog één keer voor te doen, worden beoordeeld door internationale juryleden.

Deelnemers

Wie doen er mee? Coby van Baalen, Tineke Bartels, Leunus van Lieren, Hans Bernoski, Alex van Silfhout, Rien van der Schaft, Inge van der Schaft, Jacquelien van Grunsven en Christa Larmoyeur. Stuk voor stuk fameuze namen die nog altijd een grote rol spelen in de dressuurwereld en talrijke talenten begeleiden richting het hoogste niveau. Nu mogen ze het zelf nog een keer laten zien in de ring. Ze zijn de messen al aan het slijpen.

Christa Larmoyeur komt op deze avond zelfs twee keer in de baan, want ze zal ook een kür op muziek rijden met een zanger en saxofonist Pierre Roomenburg, die samenwerkte met topartiesten als Lionel Richie, Phill Collins en Joe Cocker.

Demonstraties en clinics

Het dressuurgala heeft nog meer in petto. Een showblokje van het Bixie Dreamteam, een demonstratie van het Amerikaanse Hunter-Jumper Equitation rijden waarbij een correcte dressuurmatige uitvoering zeer belangrijk is, en een dressuurclinic ‘Op weg naar het WK’.

Bron: Outdoor Gelderland