Tinne Vilhelmson Silfvén kiest voor Don Auriello

“Ik ben zo blij dat Anton zich goed voelt. Hij is altijd mijn eerste keus geweest en nu komt het dichterbij, dus werd het tijd om te kiezen”, aldus Vilhelmson.

Geweldige wedstrijd

“Het zal heel leuk zijn. Het is een fantastische organisatie, die de wedstrijden organiseert in zowel Florida als New York. Het organiseren van een WK is een grote uitdaging, maar ik denk dat het een geweldige wedstrijd zal worden.”

Rentree

Op het CHIO in Rotterdam maakte Don Auriello zijn rentree in de wedstrijdpiste na anderhalf jaar afwezigheid door een blessure. De donkerbruine vierde zijn come back met twee tweede plaatsen in de Grand Prix en in de kür op muziek. In de daaropvolgende wedstrijd in Falsterbo in juli moest Vilhelmson de ruin opnieuw terugtrekken, maar dat heeft niet lang geduurd. Vorig weekend kwam het duo uit op CDI Cappeln en eindigde zowel in de Grand Prix als de Special op de vierde plek met ruim 73%.

Bron: Ridsport