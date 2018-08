Titelverdediger De Ronde pakt leiding NK Vierspannen

In de dressuurpiste op het terrein van Riant Equestrian Centre reed De Ronde naar een score van 44,42 strafpunten, goed voor de voorlopige leidende positie op het NK en de vierde plaats in de internationale wedstrijd, waar het NK deel van uitmaakt.

Acht kandidaten voor de titel

Acht Nederlandse vierspanrijders zijn de strijd met elkaar aan gegaan om de nationale titel. De nummers twee, drie en vier van het NK van vorig jaar, Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Theo Timmerman, ontbreken dit jaar op de startlijst.

Voorbereiding Wereldruiterspelen

Koos de Ronde, Nederlands kampioen in 2004, 2008 en 2017, kwam niet alleen naar Beekbergen om zijn titel verdedigen. In voorbereiding op de Wereldruiterspelen in Tryon wilde hij nog een wedstrijd rijden om in het ritme te blijven: “De paarden zijn goed en gezond, dus ik vind dat dat moet kunnen. De paarden vliegen pas op 14 september, dus er zijn nog 31 dagen voor ze vertrekken. Als er maar een week tussen had gezeten, dan was het een ander verhaal geweest.”

Puntenverschil

Koos de Ronde reed als vijfde menner de dressuurring in en zag zijn optreden met 44,42 strafpunten beloond, ruim dertien punten minder dan de Amerikaanse winnaar Chester Weber (31,20). Een onterecht verschil volgens De Ronde: “Het gat tussen van dertien punten tussen mij en Chester is te groot, vijf of zes punten was in mijn ogen realistischer geweest. Het lijkt erop dat de juryleden, net als in Aken, wat kritischer beginnen dan dat ze eindigen. Maar goed, morgen hebben we weer een nieuwe dag.”

Toch tevreden

Toch is De Ronde tevreden over zijn dressuurproef: “Ik lig bijna zeven punten voor op Mark, dus dat is een goede uitgangspositie.” In de strijd om het Nederlands kampioenschap staat Herman ter Harmsel voorlopig op zilver en staat Mark Weusthof na de eerste dag op brons.

Stand

Stand NK Vierspannen (na de dressuur)

Koos de Ronde – 44,42 Herman ter Harmsel – 50,08 Mark Weusthof – 51,09

Kijk voor alle uitslagen op www.caibeekbergen.nl

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl