Toch Tryon voor Sandra Auffarth, paard Michael Jung geblesseerd

Jung en fischerRocana FST waren vier jaar geleden ook aanwezig op de Wereldruiterspelen in Normandië, waar ze teamgoud en individueel zilver wonnen. “Voor ons team is het natuurlijk een groot verlies. Michael is de afgelopen negen jaar bij alle kampioenschappen aanwezig geweest en heeft altijd meegereden om de medailles”, aldus bondscoach Hans Melzer. De blessure van de merrie is niet ernstig, maar Tryon komt voor haar net te vroeg.

Stijgende lijn

Regerend Wereldkampioene Auffarth komt daardoor wel in de gelegenheid haar koffers te pakken. Met de Frans-gefokte Diamant de Semilly-zoon Viamant du Matz mist nog wat ervaring, maar toonde zijn kwaliteit in Aken en bevestigde de vorm in Strzegom. “Ik ben ervan overtuigd dat Viamant du Matz zijn stijgende lijn weet te behouden en met zijn ervaren amazone in Tryon een goede prestatie neer kan zetten”, aldus Melzer.

Bron: St. Georg