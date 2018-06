Tommie Visser breekt record op oude honk: ‘Het ging écht goed’

Vorige maand reed Tommie Visser zijn toekomsttalent Chuppy Checker op CDI Aken al naar fraaie scores. “In Aken had ik een redelijk goed gevoel maar daar kregen we nog wat fouten”, blikt hij terug. “Daarna ging het in training thuis al veel beter en ik ben super blij dat het vandaag ook in de ring zo uitpakte. Het was écht goed en het gevoel klopte ook heel goed met de punten.”

Steeds beter

Visser brengt Chuppie Checker nu sinds vijf maanden uit op het hoogste niveau. “We beginnen nu steeds meer routine te krijgen en ik heb hem expres meegenomen naar Hoofddorp. Er gebeurt heel veel, dat was de voornaamste reden. Als het hier zou lukken, dan heeft Chuppy weer veel geleerd. Het is een fantastisch paard met veel potentie en tot nu toe gaat het de ene keer beter dan de andere. Maar wat thuis lukt begint nu ook op concours steeds beter te gaan.”

Tijd nodig

“We hadden geen grote fouten maar het kan zéker nog beter. En Chuppy kan nog meer kracht ontwikkelen. Verder was de eerste piaffe iets te vroeg en de tweede pirouette mocht iets meer in balans”, zegt Visser. “Het heeft nog wel een beetje tijd nodig maar het begint nu steeds meer bevestigd te worden.”

Ook Fanatique wint

Ook over de merrie Fanatique, waarmee Visser de Prix St. Georges won, is hij goed te speken. “In Compiègne was het nog iets groenig en in de selecties reed ik verkeerd. Dit was absoluut onze beste proef tot nu toe”, vervolgt hij enthousiast. “Hopelijk kunnen we dit niveau een beetje volhouden richting het NK.”

Met goed gevoel naar huis

Eigenlijk was Visser van plan de paarden al eerder mee te nemen naar zijn voormalige locatie in Vijfhuizen, om de hoek van het concours in Hoofddorp. “Het plan was om een dag eerder met de paarden naar m’n moeder te gaan, maar door de drukte op stal lukte dat helaas niet”, legt hij uit. Naast zijn eigen paarden bracht ook echtgenoot Rob van Puijenbroek een paard mee naar Hoofddorp. Hij beleefde met Pavo-finaliste en winnaar van de VSN Trofee Dolly Begijnhoeve (v. Ziësto) een succesvol debuut in de Subtop. “Het was vanmorgen opladen en gáán maar het was zeker niet voor niets. We gaan met een heel goed gevoel naar huis.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl