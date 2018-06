Top debuut Marlies van Baalen en Erludine in LT

“Voor nu ging het echt optimaal”, steekt Van Baalen enthousiast van wal. “We hadden geen fouten en we konden een hele steady proef laten zien. Het waaide heel hard, maar ze bleef goed op mij gefocust. Het is een hele mooie merrie, met een prachtig front en een super inzet.”

Hinnemann

Erludine (PROK, Elite en IBOP dressuur) werd in haar jonge jaren gereden op Dressuurstal van Baalen, waar zij ook gefokt is. Later vertrok ze naar de stallen van Johann Hinnemann in Duitsland waar ze succesvol werd uitgebracht door Stephanie Wolf. Voor de zwangerschap van Van Baalen keerde de merrie weer terug naar Brakel.

“Ik heb haar toen nog een tijdje gereden. Tijdens mijn zwangerschap is ze door het team door gereden. Onze stalmanager Anne Haijtema heeft haar gestart op concours en heeft hele mooie scores met haar behaald in het M. Zo heeft Erludine al fijn ervaring op kunnen doen. Na mijn zwangerschap heb ik haar weer opgepakt. Het duurde even voordat ze helemaal klaar was voor de Lichte Tour. Ik ben heel blij dat we die tijd genomen hebben, want haar debuut pakte heel goed uit. Alle drie de juryleden zaten ook boven de 70%.”

Geen selecties

“We hebben iets later ons debuut gemaakt, dus de selecties voor het NK in de Lichte Tour zitten er voor haar niet in. We gaan nu rustig doortrainen en starten. De series om de twee springt ze al heel mooi en ook de hele pirouettes doet ze heel goed. Ik ben heel blij met zo’n fijn paard. Het is heerlijk rijden met haar. Je kunt nooit genoeg fijne hebben”, lacht ze.

Nakomelingen

Erludine heeft inmiddels ook al nakomelingen gebracht. Dit jaar is via embryotransplantatie een merrieveulen geboren van Totilas en ze heeft een kleindochter gekregen van Sezuan.

Leerling van Dressuurstal van Baalen, Diana Bovenkamp, werd tweede in de Prix St. Georges. Met Bensie (v. Johnson), die eerder succesvol was onder Sanne Vos, noteerde ze 65%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl