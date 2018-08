Top deelnemersveld op 25ste verjaardag CSI Valkenswaard

Na dertien etappes van de Global Champions Tour voert Ben Maher de GCT-ranglijst aan met 270. Maar de top ligt dicht bij elkaar, de nummer twee Harrie Smolders zit er 36 punten achter (234 punten). Smolders kan dit weekend het gat dichten, want Maher komt niet in Valkenswaard in actie. Smolders heeft zijn toppaarden Emerald en Zinius bij zich.

De nummer drie van de ranking, Edwina Tops-Alexander, komt wel in actie op haar eigen concours. De Australische staat op 212 punten. Maar dertien punten scheiden de volgende vijf ruiters op de ranglijst. Daniel Deusser staat vierde met 203 punten, één punt meer dan Alberto Zorzi. Scott Brash die afgelopen weekend in Londen won is naar de zesde plek geklommen.

Voor Nederland is naast Harrie Smolders, Leopold van Asten, Gert Jan Bruggink, Marc Houtzager, Wout Jan van der Schans, Gerco Schröder (met onder andere Glock’s London), Nederlands kampioen Frank Schuttert, Eric en Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling aanwezig.

Na Valkenswaard is er nog een etappe in Rome en Doha. De Tour wordt in december afgesloten in Praag.

Bron Global Champions Tour