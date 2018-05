Top tien klassering voor Bruggink en Schuttert

De zestienjarige Elmshorn-zoon werd geboren in het Drentse Elim bij L. Koopmans. Onder Foster liep de ruin vandaag naar de winnende tijd in de direct op tijd rubriek van 61,38 seconden. Hiermee bleven ze Jörne Sprehe met Solero (v. Stakkato Gold) nipt voor.

Bruggink en Schuttert

Voor Nederland kwamen Gert Jan Bruggink en Hendrik Jan Schuttert aan de start. Beide heren wisten zich in deze rubriek in de prijzen te rijden. Bruggink had met Casparo 26 (v. Calato) 66,30 seconden nodig om het parcours op drie sterren-niveau zonder fouten af te leggen. Dit was voldoende om de zevende prijs in ontvangst te nemen. Schuttert had met de één jaar jongere Unaniem-zoon Expensive 0,88 seconden meer nodig dan zijn landgenoot en hiermee mocht hij als negende opstellen in de ereronde.

Championat Mannheim

Voor Bruggink en Schuttert was dit al de tweede dag op rij waarin ze zich in de top tien van een zware rubriek reden, gisteren hadden beide ruiters ook al succes in het Championat van Mannheim. Schuttert kwam daar met Balboa HS (v. Tycho) als beste Nederlander uit de bus met de zesde plek in de barrage. Vincent Voorn eindigde achter Schuttert met Dante. Beiden bleven foutloos in de barrage, maar Voorn was drie seconden langzamer met de Padinus-zoon. Bruggink had gisteren Charmeur (v. Cristallo) gezadeld voor het Championat en klokte de tweede tijd in de barrage, maar moest vanwege een springfout genoegen nemen met de negende plek.

