Top vijf plaatsen voor Kars Bonhof en Harrie Wiering in Youngster Tour Lastrup

Kars Bonhof kwam gisteren een dikke seconde te kort om de Youngster Tour van de zevenjarigen in Lastrup te winnen. Bonhof moest met de Numero Uno-zoon Gernice van de Postbaan twee Duitsers voor laten gaan. Henry Delfs pakte de winst met Cocona 4 (v. Carrico). Bij de zesjarigen was er een vijfde plaats voor Harrie Wiering Gweedore Vd Groote Kamps Z (v. Glasgow vh Merelsnest N.O.P.). In deze proef was Catherine Pasmore de snelste.