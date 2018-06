Top vijf voor Eric van der Vleuten in Cannes, tijdfout voor Smolders

Eric van der Vleuten is goed begonnen in Cannes met de vijfde plek in de eerste 5*-rubriek van het evenement. De overwinning in deze rubriek over 1,45m met twee fasen was voor Abdel Said met Hope van Scherpen Donder. De Egyptische ruiter kwam dik een halve seconde sneller foutloos aan de finish dan zijn concurrenten. Harrie Smolders en Emerald bleven wel foutloos, maar liepen alleen een tijdfout op.