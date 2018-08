Top vijf voor Van der Vleuten en Van Asten

Brash was met Hello Shelby (v. Stolzenberg) de concurrentie dik de baas in deze 1,50m-rubriek. De Brit moest in de 1,45m-rubriek nog achter Van der Vleuten opstellen, maar liet er met een foutloze rit in 65,25 seconden in deze laatste proef van de dag geen twijfel over bestaan. De Amerikaanse Laura Kraut kwam het dichtst bij de tijd van Brash met Zeremonie (v. Cero) maar was met haar tijd van 66,39 seconden ruim een seconde langzamer.

Nederlanders

Van der Vleuten had voor deze rubriek de Mr. Blue-dochter Dana Blue gezadeld en stuurde de schimmelmerrie in 68,13 seconden foutloos rond. Daarmee was het duo ruim een seconde sneller dan de Zweedse ruiter Peder Fredricson, die Hansson WI (v. Hip Hop) in 69,20 seconden rondstuurde. Van Asten volgde op zijn beurt met VDL Groep Miss Untouchable met 70,56 seconden op de klok en maakte de top 5 compleet.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl