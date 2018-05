Toptalenten Jacadello en Immanual R winnen eerste omloop Stal Hendrix-competitie

De beste van bijna zeventig vijfjarige deelnemers bleek Immanuel R van Stal Hendrix, die onder Robby Krowoza als enige een negen voor het springen ontving, en daarnaast een 8,5 voor de wijze van gaan in het parcours. “Een ongelooflijk goed springpaard, op zulke paarden zit iedereen te wachten”, vertelt Arnold Kootstra, die de paarden samen met Paul van Haarlem beoordeelde, enthousiast. “Immanual R is een heel modern sportpaard, met een atletisch lichaam en onbegrensd vermogen. Hij galoppeert heel actief, springt telkens mooi naar boven, heeft veel bloed en maakt de sprong achter geweldig goed af. Daarbij laat hij zich heel goed rijden, het is echt een paard uit de buitencategorie.”

Winnaar nu tweede

Het winnende duo van vorig jaar pakte in Koningsbosch nu de tweede plaats. Tim van den Oetelaar reed de door Stal Hendrix zelfgefokte Diamant de Semilly-merrie Isabella HX naar een 8,1 voor het springen en een 7,7 voor de wijze van gaan. “Deze merrie liet een hele constante verrichting zien, waarbij ze veel vermogen toonde en de sprong achter goed afmaakt. Ze deed nog iets groen aan in de rijderij vandaag, maar is ook zeker een zeer compleet springpaard.”

Kleine verschillen

Op het uitgesproken kopnummer na, waren de verschillen in de top van het klassement bij de vijfjarigen klein. Op minimale afstand volgde de door Tom Lemmens, Andreas en Christian Schou gefokte Bellona Olympic (v. Bonaparte Z), die onder Annika Axelsson een acht voor het springen verdiende en een 7,8 voor de rijderij. Deze moderne, bloedgemaakte merrie springt telkens vlug van de grond, is voorzichtig en beschikt over veel atletisch vermogen. Met hetzelfde puntentotaal, opgebouwd uit een 7,8 voor het springen en een 8,2 voor de rijderij, volgde de ISAH Cup-kampioene van vorig jaar: de patente, zeer bewerkbare Idagonda (V. Zirocco Blue VDL) onder Nicole Mestrom.

Favoriet Jacadello

Ook bij de vierjarigen was er een duidelijke uitschieter. Met een 8,8 voor het springen en een 8,6 voor het gaan in het parcours pakte de KWPN-goedgekeurde hengst Jacadello onder Pieter Keunen royaal de winst. “Elke sprong van Jacadello is hetzelfde, hij springt heel goed in de manieren, goed met de schoft omhoog en toont veel vermogen. Daarbij laat hij zich al opvallend goed rijden voor een vierjarige en heeft hij een sterke galop. Zulke hengsten kunnen we heel goed gebruiken in de fokkerij, want hoewel we dat in deze beoordeling niet meenemen is Jacadello ook nog eens heel interessant gefokt”, licht Arnold Kootstra toe.

Aan elkaar gewaagd

Ook als tweede en derde eindigden twee hengsten, die duidelijk aan elkaar gewaagd waren in Koningsbosch. Onder Kimberley Winsingh sprong de Chatender-zoon Charlie met een 8,3 en een 8,6 naar de tweede plaats, terwijl de Zangersheide gekeurde hengst Oklahoma van de Zelm (v. Kasanova de la Pomme) onder Jeroen Scheepers met eveneens een 8,3 voor het springen derde werd. “De fijn galopperende, en goed bewerkbare Chatender-zoon Charly liet een hele constante verrichting zien. Naast zijn goede springmanieren viel vooral zijn zeer goede rijdbaarheid op. Ook de Kasanova de la Pomme-zoon Oklahoma toonde veel kwaliteit op de sprong. Hij springt met een snel voorbeen, een goed ruggebruik en veel atletisch vermogen. Absoluut paarden voor de toekomst!”, sprak jurylid Paul van Haarlem.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht