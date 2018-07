Totilas-zoon in Franse selectie voor WK

De Franse Hippische Federatie heeft de afvaardiging bekend gemaakt voor het wereldkampioenschap jonge dressuurpaarden in Ermelo. Bij de geselecteerden is één Nederlandse gefokt paard, Gotilas du Feuillard. De zoon van Totilas komt bij de zevenjarigen in actie. De SHF stuurt twee vijf-, zes- en zevenjarigen naar het WK.