Townend: ‘Boos en teleurgesteld over de manier van mijn rijden’

Op zijn website laat Townend weten: ” Ik heb mijn Badminton cross country-rondes voor het eerst gezien toen ik gisteravond thuiskwam. Ik ben zo teleurgesteld en boos over de manier waarop ik heb gereden. Het zag er niet goed uit en ik wil er niet zo uitzien.”

Grondjury

“Ik accepteer volledig de waarschuwing die ik van de grondjury heb ontvangen. Mijn competitieve instinct heeft de overhand gekregen en ik zal hard werken om te verbeteren op dit gebied. Ik probeer heel hard om mijn paarden de best mogelijke rit te geven. Ik probeer zo fit en licht mogelijk te zijn en om zo stil mogelijk te zitten. Om de energie die ze verspillen tot een minimum te beperken. Ik geef enorm veel om hun welzijn.”; vervolgt Townend

Rolmodel

“Ik heb het gevoel dat ik mijn geweldige team in de steek heb gelaten. Ik ben me bewust van mijn positie in de sport en van mijn verantwoordelijkheid om een ​​geschikt rolmodel voor jongeren te zijn, en ik verontschuldig me aan hen. Ik hou van mijn paarden – ik leef voor hen.”; besluit de ruiter tot slot.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Oliver Townend