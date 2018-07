Trainer Smolders en leerling Verlooy tweede in eerste ronde Global Champions League

In Rotterdam stelde de pas 23-jarige Verlooy de Nations Cup-zege voor België veilig met Igor. Onder de Eiffeltoren behoudt de Belg zijn winningmood door de 1,50 meter rubriek, die tevens diende als eerste etappe van de Global Champions League. Zaterdag wordt de tweede wedstrijd verreden. Verlooy finishte in 67,77 seconden. Deze tijd was bijna een seconden sneller als de nummer twee Maikel van der Vleuten.

Geen team

Maikel van der Vleuten maakt deel uit van het team Madrid in Motion, maar startte vandaag enkel individueel met Arera C (v. Indoctro). Het duo had 68,61 seconden nodig om foutloos te finishen in Parijs.

Zijn teamgenoten van Madrid in Motion deden het zeker niet onverdienstelijk. Eduardo Alvarez Aznar zette de zevende tijd neer met Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’arc de Triomphe) en zijn teamgenoot Marc Houtzager bleef ook foutloos met Sterrehof’s Calimero. Houtzager deed het rustig aan en viel hierdoor net buiten de prijzen. De twee foutloze ritten in een tijd van 148,97 seconden is voldoende voor een voorlopige derde plaats.

Montreal Diamonds

Net als Houtzager had Harrie Smolders met Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) ook geen haast. Dankzij de razendsnelle ronde van Smolders’ leerling Verlooy staan de Montreal Diamonds voorlopig op de tweede plek.

Hamburg Giants

Met een lichte voorsprong van 0,22 seconden staan de Hamburg Giants voorlopig op kop. Voor het team zette Sameh El Dahan uit Egypte het beste resultaat neer. Hij zette met Suma’s Zorro (v. Douglas) de tiende tijd neer. Twee plaatsjes lager werd bezet door zijn teamgenoot, de Colombiaan Rene Lopez met de Diamant de Semilly-dochter Twig du Veillon.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl