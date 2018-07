In februari kwam Wilm nog met de zwartbruine hengst aan start bij CSI 1* Neumünster in de Inter I en behaalden een derde plaats in de kür op muziek. Elfado was al vier jaar onder het zadel bij Caroline Wilm. Hun hoogtepunt was het winnen van de Duitse U25 dressuur derby in 2016.

Bron: Reiterrevue/Facebook Caroline Wilm