Triple Crown winnaar Justify onverwachts met pensioen

Justify werd als jaarling geveild voor 500.000 dollar en kwam in handen van WinStar Farm (60%), China Horse Club (25%) en SF Racing (15%). De 1,70m grote voshengst kwam in januari dit jaar in training bij Bob Baffert en, in tegenstelling tot de meeste andere renpaarden liep hij als driejarige zijn eerste race.

6 uit 6

De hengst startte slechts zes keer en won alle races waaronder de Triple Crown races de Kentucky Derby in mei, vervolgens de Preakness Stakes en de Belmont Stakes. Na de de Belmont Stakes kreeg Justify de blessure. Een overvulde kogel bleek niet minder te worden na behandelingen en dat betekende het einde van een korte, sprankelende carrière.

De Coolmore Stud, die ook Justifieds vader Scat Daddy in bezit had, heeft de dek-rechten gekocht.

Your browser does not support iframes.

Bron The Horse