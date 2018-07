Tristan Marchal beste Nederlander Young Riders EK Fontainebleau

Gilles Thomas reed een foutloos parcours met zijn 14-jarige merrie Conaro. In 70,77 seconden kwamen zij over de finish. Ook de tweede plaats kwam in de handen van de Belgen. Dieter Vermeiren kwam met Kingston Town 111 Z (v. Kashmir van Schuttershof) in 73,82 seconden foutloos over de finish. De derde plaats was voor de Engelse Harry Charles. Hij reed zijn 13-jarige Vivaldi du Dom (v. Casall) in 74,22 seconden over de finish.

Tussenstand

Op dit moment staat het Nederlandse Young Riders team, bestaande uit Veronique Morsink, Sanne Thijssen, Kars Bonhof, Tristan Marchal en Delphine Klopper, op een 9de plaats in de tussenstand.

Klik hier voor de uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl