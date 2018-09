Tryon krijgt mogelijk een beetje mee van orkaan Florence

Het National Hurricane Center meldde dat Florence zich nu intensiveert boven de Atlantische Oceaan. Het is waarschijnlijk dat Florence midden of eind volgende week aan land komt aan de oostkust of in ieder geval een deel van de kust aandoet als sterke orkaan volgens het centrum: “Hoewel het exacte pad nog steeds onzeker is, is de kans dat de storm de Amerikaanse oostkust aandoet steeds waarschijnlijker. Dit kan zo snel gebeuren als donderdag. ”

Richting Carolina

Zaterdagochtend ontstond Florence als een tropische storm zo’n 1350 kilometer ten zuidoosten van Bermuda en trok westwaarts richting de kust van Carolina met maximale aanhoudende wind van 100 km per uur.

Florence zal volgens het centrum naar verwachting tegen zondag een orkaan worden en begin volgende week ontwikkelen naar een grote orkaan.

Overstromingen

Zware regenval over de Amerikaanse oostkust in de afgelopen maanden heeft het terrein doorweekt en zou kunnen leiden tot overstromingen in het binnenland als Florence op hetzelfde spoor blijft.

Orkaan Irma kwam een jaar geleden in Zuid-Florida aan land met zware regenbuien en trok toen noordwaarts door de kuststaten van Georgië en Zuid- en Noord-Carolina.

