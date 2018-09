Tryon paar dagen voor aanvang WEG nog bouwplaats

In de blog van maandag heeft Roeser het onder andere over de onderkomens voor grooms en dierenartsen op het Tryon-terrein die nog niet af zijn en dat de grooms en dierenartsen dus in hotels zijn ondergebracht, zo’n 40 mijl van het Tryon International Equestrian Center. Vandaag plaatste de chef d’équipe foto’s van de huisjes voor de grooms die nu nog worden geplaatst. “Alles is nog een enorme bouwplaats”, aldus Roeser.

Nederlandse kamp

Het Nederlandse kamp is stil tot nog toe. De KNHS heeft nog geen updates geplaatst over de aankomst in Tryon. Wel is er een bericht geplaatst over de Nederlandse officials die in Tryon in actie komen. Dat zijn paradressuur-juryvoorzitter Hanneke Gerritsen, dressuurjurylid Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel, voltigejurylid Rob de Bruin, en paradresuuurclassificeerder Fredy Verluys.



Bron: Dressursport-Deutschland.de