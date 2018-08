Tuigpaardendag: Eerste kampioenen gehuldigd

De eerste kampioenen op de Tuigpaardendag in Ermelo zijn gehuldigd. Kevin Huckriede stuurde ECW Imondro (v. Cizandro) van A. Engbers uit Vasse naar de kampioenstitel bij de young riders en Lieke Lueks kwam met de KWPN goedgekeurde Ditisem (v. Roy M) van haar opa Jan Muggen als beste uit de strijd bij de junioren. De Egbert Emmink-Bokaal voor driejarigen ging naar de eerder in het hengstenkeuringstraject afgewezen Kiek An M (v. Eebert). Deze platenbonte vos ging met Marieke Scherphof met ontzettend veel plezier door de baan.