Voor wie niets wil missen is de livestream van FEI.tv de way to go. Voor 17,99 euro is een WEG-abonnement op FEI.tv beschikbaar. Klik hier voor de verschillende abonnementen.

NOS liveuitzendingen*

*of de paardensport ook op tv wordt uitgezonden is nog niet bekend

Naast de liveverslaggeving zal de NOS met korte roundups (op internet), flitsen in de sportjournaals en met radioverslaggeving aandacht besteden aan de WEG.

zondag 16 september (14.30-17.40 uur): dressuur, kür op muziek, finale individueel

vrijdag 21 september (19.30-22.45 uur): springen, finale team

zondag 23 september (16.00-19.30 uur): springen, finale individueel

Eurosport*

*tijden t/m donderdag 20 september bekend, zodra de tijden op de dagen daarna bekend zijn wordt dit schema bijgewerkt.

donderdag 13 september (22.00-23.45 uur): dressuur, Grand Prix

vrijdag 14 september (11.05-12.35 uur): eventing, dressuur

vrijdag 14 september (22.00-23.30 uur): dressuur, Grand Prix Spécial

zaterdag 15 september (11.05-12.35 uur): eventing, dressuur

zondag 16 september (11.00-12.30 uur): eventing, cross

zondag 16 september (21.05-22.00 uur): dressuur, kür op muziek

zondag 16 september (22.00-23.45 uur): eventing, springen

woensdag 19 september (21.30-23.15 uur): springen, 1e onderdeel

donderdag 20 september (21.30-23.15 uur): springen, landenwedstrijd

Duitsland

De Duitse zenders besteden ook aandacht aan de Wereldruiterspelen. Bekijk hier het schema van de FN met alle Duitse tv-tijden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl