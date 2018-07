Twee kampioenen van Colorit

De sjerp in Tübingen was niet de eerste zege voor de twee paarden: Coolio werd vorig jaar Zuid-Duitse vrijspringkampioen en Concordia pakte brons op de Bundeschampionate in 2017. Bij de vijf- en zesjarige dressuurpaarden wonnen Faysha (v. Lord Leopold) en Löwenherz (v. Lingh). Bij de rijpaarden (drie en vierjarigen) waren de zeges bij de merries en ruinen voor Zoe (v. Zalando) en Darling Harbour (v. Dante Weltino). Bij de hengsten wonnen Emilio (v. Escolar) en First Date (v. For Romance).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl