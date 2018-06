Twee keer 8,5 voor KWPN-hengst Il est Balou in De Wolden Cup

Vaste jury Freek van der Laan en gastjury Angelique Hoorn kregen een mooie groep jonge springpaarden voorgeschoteld. “We hadden in beide groepen echte uitschieters, maar ook een opvallend goede middenmoot, waarbij je gewoon van fijne springpaarden kunt spreken”, was de conclusie van Hoorn. Over de winnaar bij de vijfjarigen was Hoorn lovend: “Een heel compleet paard, met een hele mooie manier van springen. Echt een paard voor de toekomst.”

Verrast

Zoer was positief verrast: “Ik heb de hengst nog maar twee weken weer een beetje in training. Het dekseizoen was druk voor hem. Maar hij pakt het heel goed weer op, hij liep hier heel fijn rond.” De ruiter uit Echten zegt blij te zijn met de competitie voor jonge springpaarden. “Het is een heel goed initiatief. Ik vind het jammer dat ik er de eerste twee selecties niet bij kon zijn, vanwege internationale verplichtingen.”

Top drie van winnaars

De tweede plaats ging in Staphorst naar Riëlke Roeland uit Hasselt met Iron Maiden (v. Quasimodo van de Molendreef). De fijne schimmel, die de eerste selectie in De Wijk wist te winnen, kreeg een 8,5 voor springen en een 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen. Rianne Nalis werd derde met Ikato (v. Ukato). De winnende combinatie van de selectie in Wezep kreeg twee keer het cijfer 8,2.

Vierjarigen

De grote groep vierjarigen werd aangevoerd door Jimmy (Twister de la Pomme x Mermus R), die onder het zadel van Nalis een uitstekende en zeer constante verrichting neerzette. De jury kende een 8,3 en 8,5 toe aan het winnende duo. Bij de vorige selectie in Wezep werd Jimmy vijfde. “Hij was toen denk ik iets meer kijkerig. Vandaag was hij echt heel constant en gelijkmatig, ja het was echt een heerlijk rondje”, blikte de amazone na afloop terug.

Big smile

Tevredenheid was er ook bij fokker en eigenaresse Patricia Kemper uit Hellendoorn, die de mooie prestatie van Jimmy met een ‘big smile’ aanzag. “We zagen al gelijk dat Jimmy veel kwaliteit heeft. Hij doet het de laatste tijd heel goed, zit steeds bij de eerste vijf. En dat hij dan nu wint, dat is helemaal top!”

De tweede plaats was opnieuw voor Rink-Jan Dijkstra uit De Knipe met de goed springende vos J.Coutinho (v. Harley VDL). De jury kende dit duo een 8.2 en 8.5 toe, goed voor een eindscore van 24.9. “Het paard gaat echt goed vooruit, het ging nog beter dan de vorige keer”, aldus Dijkstra.

Selecties

De eerste wedstrijd van de Wolden Cup was op 18 mei tijdens het CH De Wijk, de tweede op 1 juni in Wezep, daarna volgde Staphorst op 8 juni. De vierde selectie is op 22 juni in Nieuwleusen. Daarna volgt op 6 juli Grolloo. De grote finale is op 24 juli in Veeningen.



Klik hier voor meer informatie over De Wolden Cup

Bron: Persbericht Stegen Net