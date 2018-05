Twee KWPN’ers in top vijf GP Opglabbeek

In de barrage van achttien combinaties was Jesse Luther overtuigend de beste. De Duitser snelde met de tienjarige Quinley in 40,36 seconden over de finish wat hem de overwinning opleverde.

Babes met Boucheron tweede

Bijna twee seconden was de Brit Graham Babes langzamer (42,01) op de twaalfjarige Boucheron en werd tweede. Babes had al een aantal goede klasseringen achter zijn naam staan in Opglabbeek, waaronder de winst in het 1,40m op donderdag met de zoon van Valentino DDH.

Concorde-zoon Aiyetoro vierde

Andreas Schou nam de derde plek voor zijn rekening met Sanlou. De Deen was met 42,03 seconden slechts twee honderdste langzamer dan Babes. Ook de als nummer vier geplaatste Cameron Hanley zat hier vlak achter met de dertienjarige Concorde zoon Aiyetoro. De Ier had 42,40 seconden nodig in de barrage. Op twee tiende volgde de Japanner Hikari Yoshizawa met Callas (v. Casall) en maakte daarmee de top vijf vol.

Roosendaal balk in barrage

Maud Roosendaal reed zich als enige Nederlander in de barrage. Op haar eigen opgeleide, inmiddels zeventienjarige Celano-zoon Universo kreeg Roosendaal in de barrage een balk en werd hiermee vijftiende wat nog prijzengeld opleverde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl