Twee KWPN’ers toegevoegd aan Franse elite dressuurkader

In Frankrijk werkt men alleen met het elite kader waaruit de combinaties voor onder meer de wereldruiterspelen in Tryon worden geselecteerd. De eigenaren van de paarden van de elite Grand Prix-ruiters worden financieel ondersteund door de Franse bond voor trainingen en het rijden van wedstrijden. Zo wordt er geprobeerd paarden voor het Franse team te behouden.

Drie KWPN’ers

Naast After You (Ludovic Henry), Badinda Altena (Pierre Volla), Don Luis (Karen Tebar), Quartz of Jazz (Marie-Emilie Bretenoux), en Ultrablue de Massa (Arnaud Serre) zijn er vijf nieuwe duo’s toegevoegd. Onder hen Virginie Gauthier met de tienjarige zoon van Jazz, Dickens, gefokt door M.J.C. van Hout, en Barbara Clément-Klinger met de eveneens tienjarige Dirbini. De merrie van Dimaggio is gefokt door M.H. Boeve.

Morgan Barbançon

Barbara Clement was met Dirbini lid van het Franse team in de Nations Cup in Rotterdam. Ook Morgan Barbançon zat in het Franse team van Rotterdam met de Oldenburger hengst Sir Donnerhall II. In de Special werd het paar vierde en ook door de goede prestaties in Compiègne is een plek in het elite kader voor de voormalige Spaanse Olympiër.

Bron Eurodressage