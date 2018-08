Twee meter houtvezels in hoogtespringen Tubbergen

Op het centrumplein van Tubbergen, dat aan het einde van de bouwvak traditiegetrouw verandert in een piste voor het hippische evenement, werd voor het hoogtespringen dit jaar gekozen voor een houtvezelhindernis.

Nieuw concept

“Het welzijn van onze paarden staat voorop, daarom leek het ons een goed idee om de muur van een zachter materiaal te maken”, vertelt winnaar en tevens organisator Rob Scherphof. “Ik had natuurlijk wel even geoefend thuis, maar in zo’n volgepakt stadion op een muur van twee meter aan rijden is toch altijd wel erg spannend. Gelukkig knalde mijn paard er zo overheen!”

Ladies Cup

In de wedstrijdsport kent men eigenlijk geen aparte klassen voor mannen en vrouwen, daarom heeft de organisatie juist besloten om dit eens uit elkaar te halen. Dat de vrouwen er een spannende wedstrijd van zouden maken lag in de lijn van verwachting, maar dat er zo hard gestreden zou worden was voor de organisatie een droom.

Onder luid gejuich van de meegekomen supporters moesten de dames zorgen dat ze foutloos én zo snel mogelijk over de finish kwamen. Uiteindelijk reed Team Japan (Tae Sato en Sion Sassa) met het mes tussen de tanden en werd de terechte winnaar van de eerste Ladies Cup in Tubbergen.

Team Albert Heijn Ootmarsum met Manon Damhuis en Ellemijn Ensink eindigde op de tweede plek en op de derde plaats eindigde team Hans Oude Hendriksman met Anne-Lotte Tijhuis en Jet Gerridzen.

Bron: Persbericht