Twee overwinningen Maikel van Mierlo in De Wolden

Wat was het spannend in de barrage met dertien combinaties. In de eerste rit had de Italiaan Antonio Alfonso met Dream Van Generhese (v. Idian Gold Van Castershoeve) 34,92 neergezet en daar beet eerst Albert Zoer zich op stuk met de KWPN-hengst Florian (v. Zirocco Blue VDL). Daarna de Duitse Jana Wargers, die ook niet aan de tijd van de Italiaan kwam.

Maar de als vierde startende Willem Greve niet. Hij had Carewicz (v. Carinjo) gezadeld en kwam tot 34,34seconden. Hij ging daarmee geruime tijd aan de leiding, maar moest met lede ogen toezien hoe in de laatste ritten zijn tijd nog werd verbeterd, eerst door Tobias Meyer met Quatar (v. Quidam de Revel), in de laatste rit door Van Mierlo op de achtjarige Follow Up.

En zo gebeurde het dat Van Mierlo kort na elkaar twee rubrieken won. Greve had ditmaal het nakijken, terwijl de man uit Markelo het gehele concours goed op dreef is. “Dit was een mooie proef. Weliswaar niet op Grand Prix niveau, maar voor de paarden die de kwalificatie niet hebben gehaald, een pittige ronde”, aldus Greve die best even vooruit wilde kijken naar morgen. Dan rijdt hij in de Grote Prijs van de Gemeente De Wolden op Faro (v. Calvaro).

‘Nog in leerproces’

“In de kwalificatie, vrijdag, reed Faro prima. Weliswaar won ik die niet, maar het was veelbelovend. Faro heeft zeker capaciteiten. Het is met zijn acht jaar nog een jonge hengst en zit nog in het leerproces, maar hier in Veeningen worden goede parcoursen gebouwd, waarbij de dieren zeker niet voor onmogelijke zaken komen te staan.” De ruiter uit Markelo verwacht zondag geen winst, maar houdt toch een slag om de arm. “Wanneer alles meezit, zou het kunnen. Je weet maar nooit, maar ik reken er niet op.”

‘Alles moet mee zitten’

Hetzelfde geldt voor Albert Zoer uit Echten. In het Pandriks Championat of Veeningen legde Zoer beslag op de achtste plaats. Hij rijdt zondag ook de Grote Prijs, op en steenworp van zijn eigen stal. “Veeningen ligt voor mij altijd gunstig, zo dicht bij huis. Natuurlijk hoop ik hier hoge ogen te gooien. Ik rijd met Heechhiem’s Cancun VDM (v. Balou du Rouet) en die zou het kunnen. Maar heel eerlijk moet ik wel zeggen, dat dan alles wel mee moet zitten”, zegt Zoer.

‘Florian zit er aan te komen’

In het Championat of Veeningen kwam Albert Zoer uit met de KWPN-hengst Florian. Volgens de ruiter een echt talent. “Hij is nu acht jaar en hij reed het basisparcours foutloos en ging heel lang aan de leiding in dat basisparcours.” Ook in de barrage bleef Zoer foutloos, maar zijn snelheid was te gering voor een hele hoge klassering. “Dit paard zit er aan te komen. Over enige tijd is het een topper.”

Het was streekgenoot Lennard de Boer uit De Wijk, die in het Championat vierde werd met de Zento-zoon Dento.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht