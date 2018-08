Twee medailles voor Nederland op EK Traditional Working Equitation

Het EK werd georganiseerd onder auspiciën van de FITE, een organisatie die gelieerd is aan de overkoepelende paardensportbond FEI.

Enthousiast

Chef d’equipe Aletta Stamhuis is enthousiast over het EK dat werd gehouden in Eersel:”Als land komen we vergeleken bij de andere deelnemende landen nog maar net kijken, maar we hebben van verschillende kanten complimenten gekregen over de progressie die we hebben gemaakt.”

Podiumplekken

“Als land kunnen we de grootmachten in deze sport nog niet verslaan, maar we kunnen ze wel bijhouden”, vervolgt Stamhuis. “Het was ook super dat er zowel bij de senioren als de Young Riders door een van onze teamleden een podiumplaats is gehaald.”

Arie de Best won met zijn Pura Nobleza’s Zarida brons bij de dressuur trial. De pas veertienjarige Danique Vos won met Sjonny bij de Young Riders (14 t/m 21 jaar) zilver in het onderdeel runderwerk.

Nederlanders

Nederland werd verder vertegenwoordigd door: Kelly van Gent – Jacko, Lotje Moerdijk – Skyler Unlimited, Ingrid Peters – Merlijn, Astrid Bonger – Siglavi Pakra Mantova III en Vera Magerij – Sally. Deze laatste combinatie kwam ook uit bij de Young Riders.

Bron: KNHS