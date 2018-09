Twee teams zonder strafpunten, Vrieling enige Nederlander in de prijzen

Christian Ahlmann was met Caribis Z goed voor de snelste foutloze rit in dit parcours direct op tijd en eiste de overwinning op met de elfjarige Caritano-zoon. Het Duitse duo was dik een seconde sneller dan de nummer twee, Peder Fredricson met Hansson WL (v. Hip Hop). De Zweedse ruiter leverde met zijn foutloze rit wel een belangrijke bijdrage aan het foutloze resultaat van zijn team Prague Lions, dat aan de leiding gaat. Jos Verlooy volgde op zijn beurt met Caracas met iets minder dan een halve seconde verschil en maakte de top drie compleet.

Vrieling

Twaalf combinaties bleven foutloos in deze eerste GCL-omloop en het verschil in tijd tussen de nummers drie en tien was minder dan een seconde. Vrieling had Davall gezadeld voor deze rubriek en stuurde de zoon van Zavall VDL in de negende tijd foutloos rond. Daarmee zorgde de ruiter, die niet voor een team uitkwam, voor het beste Nederlandse resultaat.

Uitslag

Tussenstand na eerste ronde

Bron: Paardenkrant-Horses.nl