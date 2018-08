Twee Verdi TN-kinderen in team Brazilië voor WEG

De Verdi-zoon Comic groeide onder zijn ruiter Luiz Francisco de Azevedo dit seizoen naar topvorm. De elfjarige hengst die door Hennie Heijmerink uit Hengelo Overijssel werd gefokt, kwam in januari dit jaar weer in de ring na een jaar blessureleed.

Lang uit running geweest

In maart werd het paar tweede in de 5* Grand Prix in Wellington. De Azevedo zei na afloop over de succesvolle terugkeer van Comic: “Het was een klein ongelukje, maar hij is er lang uit geweest. Hij was nu nog helemaal niet in topvorm, maar daarmee kun je juist zien hoe bijzonder hij is.” Daarna volgden nog onder meer twee tweede plaatsen in de 5* en 4* Grand Prix’ in Samorin.

Verdi-dochter Ibelle

Yuri Mansur verwierf een plek in het Braziliaanse team met de tienjarige in België gefokte Verdi-dochter Ibelle Ask. Hij rijdt de merrie sinds mei van dit jaar. Onder haar ruiter Urmas Raag uit Estland viel Ibelle al op in de wereldbekerfinale in Parijs.

Veniss opnieuw in team

Pijler van het Braziliaanse team is Pedro Veniss en de Kannan-zoon Quabri de l’Isle. Het paar was er al bij in Caen toen het team vijfde werd. Felipe Amaral met Premiere Carthoes BZ (v. Carthago) en Pedro Junqueira Muylaert met Prince Royal Z MFS (v. Prince de Revel) maken het team compleet.

Geen plaats voor Zanotelli en Lambre

Marlon Modolo Zanotelli en Rodrigo Lambre werden niet opgeroepen. Zij zijn de twee hoogst geplaatste Brazilianen op de wereldranglijst.

Bron Horseman.be