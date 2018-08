Twee zilveren medailles voor Bettina Hoys Seigneur Medicott

Het teamgoud was net als bij de dressuur voor Japan. Met in totaal 82,40 strafpunten stonden de Japanners zowat 40 strafpunten los van India, dat op zijn beurt vier punten voor bleef op Thailand. Voor Thailand was het de tweede bronzen team-medaille, in de dressuur eindigde het land eveneens op de derde plaats.

Individueel

Mirza kwam individueel uit op 26,40 strafpunten met de twaalfjarige ruin van Seigneur D’Alleray. Het verschil met de gouden medaille-winnaar Yoshiaki Oiwa met Bart L JRA was minder dan vier strafpunten. De KWPN-ruin van United maakte op de Spelen in Rio met Mathieu Lemoine deel uit van het gouden Franse team en voegde daar op deze Spelen in Indonesië dus nog een keer team- en individueel goud aan toe.

Brons

Het individuele brons was voor de Chinees Alex Hua Tian met PSH Convivial. Deze AES-ruin van Ulysses begon zijn carrière, net als de andere medaille-winnaars, in West-Europa voordat hij bij zijn Chinese ruiter terecht kwam. Met minder dan een strafpunt verschil zat Hua Tian de zilveren medaille-winnaar Mirza dicht op de hielen.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl