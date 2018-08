Sixtina (Stakkato x Corrado I) sprong onder amazone Katrin Eckermann in de eerste kwalificatie al naar een negen en herhaalde dat succes in de tweede ronde: nu was er een 9,1 voor de Hannoveraanse merrie en ging ze wederom aan kop in groep twee. Eckermann had ook het beste paard van de andere groep onder het zadel, Chao Lee (Comme il faut x Chacco Blue).