Daar waar in de eerste kwalificatie voor zevenjarigen Diarado nog opviel met twee nakomelingen in de top vijf, moesten ze in de de tweede kwalificatie genoegen nemen met plaatsen tien en twaalf. Blissfully Yours (Balou du Rouet x Chacco Blue) sprong onder ruiter Michael Hagemann een foutloze ronde in 30,64 en eiste daarmee de overwinning op.