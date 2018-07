Tweede plek in Luxemburgse Inter I voor Gigi van der Leest

Voor Van der Leest, die met de Metall-dochter in Leudelange voor het internationaal aan de start kwam, was het de tweede tweede plaats. In de Prix st. Georges, die vrijdag werd verreden kreeg ze 69,706% en stond ze minder dan een procent achter de Belgische Anke Moordtgat, die de rubriek won. In de Inter I was het verschil met Peters iets groter, terwijl drie van de vijf juryleden Van der Leest wel op de eerste plaats zetten. Van der Leest en Peters waren de enigen, die in de Inter I een score van boven de zeventig procent haalden.

Stephanie de Frel

Stephanie de Frel zorgde met Farmana Angel voor het tweede Nederlandse resultaat in de top 5. Voor de dochter van Armani was het, net als voor Evita van Van der Leest, de eerste internationale wedstrijd in de Lichte Tour. De Frel stuurde de zwarte merrie naar een score van 68,471% waarmee ze op de vierde plek eindigde.

Uitslag Inter I

Bron: Paardenkrant-Horses.nl