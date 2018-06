Tweede plek Mathijs van Asten in rankingproef Opglabbeek

Negen van de 59 combinaties slaagden erin om in het basisparcours de lei schoon te houden. De Braziliaan Pedro Junqueira Muylaert werd de overtuigende winnaar met de elfjarige Oldenburger Chacote. Hij finishte in 46,46 seconden, alleen Julie Welles bleek sneller te kunnen. De Amerikaanse klokte op de KWPN’er Nouvelle (v. Solitair), tot voor kort onder Laura Kraut, 46,44 seconden maar kreeg een balk. Welles werd daarmee vijfde.

Vlotte nulronde

Het lukte Mathijs van Asten om met de Holsteiner Can Jump 2 een vlotte nulronde te rijden in 48,24 seconden wat hem de tweede plek opleverde. Van Asten bleef de nummer drie Chloe Winchester met Sheyenne 27 (v. Sandro Boy) 0,16 seconden voor. De Franse amazone Margaux Broucqsault sprong op Crack de La Bonn Z (v. Calluccio C) foutloos naar de vierde tijd van 48,55 seconden.

KWPN-hengst Entertainer elfde

In de barrage was Leopold van Asten was ook sneller dan zijn broer Mathijs, 47,75 seconden, maar zijn paard VDL Groep Elexia tikte twee balken uit de lepels. Voor Michel Hendrix en de KWPN-hengst Entertainer (v. Warrant) was er door een tijdfout geen plek in de barrage. Het duo pakte wel prijzengeld mee met de elfde plaats.

