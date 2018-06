Tweede plek voor Alexander Onyschenko in 2*-GP Saint Tropez

In Saint Tropez stond zaterdag voordat ’s middags de Global Championsrubrieken van start gaan eerst nog een 2*-Grand Prix op het programma. Slechts twee combinaties bleven foutloos in de barrage. Alexander Onyschenko was met de KWPN’er Valentino Velvet de langzaamste van deze twee en eindigde op de tweede plek. De winst was voor de thuisrijdende Vincent Bartin.