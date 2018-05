Tweede plek voor Marjan Hooge en Eskara de Jeu in YR-Kür

Marjan Hooge is de dag in Uggerhalne goed begonnen met Eskara de Jeu met een tweede plaats in de Young Riders-kür. Het duo kreeg 71,475% van de juryleden en kwam daarmee net iets tekort voor de overwinning. Een mooie afsluiter van het internationale debuut van de Jazz-merrie, die woensdag de landenproef won, maar donderdag in de individuele proef zevende werd.